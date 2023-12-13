تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024 "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة دورتموند في دوري الأبطال

ومن المرجح أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة دورتموند في دوري الأبطال، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيناس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس - دانيلو بيريرا - لوكاس هيرنانديز.

خط وسط المعلب: فيتينيا - مانويل أوجارتي - لي كانج إن.

في خط الهجوم: كارلوس سولير - كيليان مبابي - باركولا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال

سيتولى المعلق الرياضي "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال.

ترتيب باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024

ويتصدر فريق بروسيا دورتموند حاليًا جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، متفوقًا على باريس سان جيرمان صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متفوقًا على ميلان الإيطالي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.