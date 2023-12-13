فتح: أمريكا تعطى إسرائيل الغطاء السياسى لمواصلة ارتكاب جرائمها فى غزة

قال الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح، إن الوضع الكارثي في قطاع غزة بحاجة إلى قرارات على مستوى التصعيد الجاري.

وتابع، خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الغطاء السياسي لمواصلة ارتكاب جرائمها في غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم جيش الاحتلال بالقذائف خلال الحرب في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس أن جيش الاحتلال يرتكب الجرائم ويقصف المدنيين والأطفال والمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع الكارثي في قطاع غزة بحاجة إلى قرارات على مستوى التصعيد الجاري.