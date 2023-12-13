الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال ما زالت تحاصر مستشفى كمال عدوان وتطلق النار

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية لأطفال العناية المركزة.

وأكدت وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحاصر مستشفى كمال عدوان وتطلق النار والقذائف داخله، مضيفًا أن هناك إصابة 5 من الكوادر الطبية بمستشفى كمال عدوان برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت، أن الاحتلال احتجز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل مستشفى كمال عدوان الصحة الفلسطينية

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