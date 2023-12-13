الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بقيمة 1.5 مليون جنيه.. حبس عاطل ضبط بـ 175 طربة حشيش بالإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 175 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المواد المخدرة 

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على “175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21،250 كيلو جرام”، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،500،000 جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطلين ضبطا بـ 500 طربة حشيش

كانت وقد قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بحيازة 500 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائهما، والتحفظ على المواد المخدرة وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد عاطلين أثناء قيامهما بمزاولة نشاطهما الاجرامي فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين واستهدافهما والقي القبض عليهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2،100،000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل مخدر الحشيش مليون بالاسكندرية محرم بك نيابة

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