موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، وذلك قبل انتهاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالتشاميبونزليج.

دوري أبطال أوروبا 2024

وتنطلق اليوم، الأربعاء، باقي مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتبقى مكانان شاغران فقط لم يتم حسمهما حتى الآن، المقعد الأول في المجموعة السادسة بين باريس سان جيرمان، نيوكاسل وميلان.

أما المقعد الثاني، في المجموعة الثامنة بين ناديي بورتو البرتغالي وشاختار دونتسيك الأوكراني.

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن في وقت سابق، عن موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة "نيون" السويسرية.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ستُذاع قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports News المفتوحة.

الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ولم يكتمل عقد المتأهلين بشكل كامل حتى الآن، لحين انتهاء المباريات التي ستُقام اليوم، الأربعاء، كذلك لم تتحدد بعد جميع الفرق المتأهلة مراكزها في المركزين الأول والثاني.

مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024

مباريات الذهاب: تُقام أحد أيام 13 أو 14، 20 أو 21 فبراير 2024.

مباريات الإياب: تُقام أحد أيام 5 أو 6، 12 أو 13 مارس 2024.

طريقة إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

- يتم تصنيف الفِرق إلى فئتين في وعائين، الوعاء الأول يضم الأندية أصحاب الصدارة، والوعاء الثاني يضم الأندية أصحاب الوصافة.

- يواجه متصدر كل مجموعة وصيفًا من مجموعة أخرى.

- تجنب مواجهة فريقين من نفس المجموعة في دور الـ 16.

- تجنب وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

- إقامة مباريات الذهاب على ملعب الأندية صاحبة الوصافة، بينما تُقام مباريات الإياب على ملعب المتصدر.