الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يهدم 4 منازل فى وادى قدوم بالقدس

قصف
قصف

قال إعلام فلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم 4 منازل في وادي قدوم بالقدس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء: استهدفنا دبابة صهيونية من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها بمنطقة معن في خان يونس، وفقا لما أعلنته وسائل اعلام عالمية.

وأفادت مصادر فلسطينية طبية بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان وأصيب 7 آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.

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