"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يهدم 4 منازل فى وادى قدوم بالقدس

قال إعلام فلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم 4 منازل في وادي قدوم بالقدس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء: استهدفنا دبابة صهيونية من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها بمنطقة معن في خان يونس، وفقا لما أعلنته وسائل اعلام عالمية.

وأفادت مصادر فلسطينية طبية بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان وأصيب 7 آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.