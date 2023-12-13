مواعيد عرض حكاية قرض شخصي من مسلسل حدث بالفعل على cbc

تعرض شاشة قنوات cbc وcbc drama حاليا حلقات مسلسل “حدث بالفعل” والمأخوذ عن قصص حقيقية حدثت على أرض الواقع.

مسلسل حدث بالفعل

واستطاع العمل أن يحقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقات حكاية تحت الحزام للنجمة غادة عبد الرازق.

وتعرض قناة cbc بدءا من اليوم حكاية قرض شخصي و يبحث الجمهور عن مواعيد عرض العمل عبر شاشة cbc نظرًا لتمتع المسلسل بقدر من التشويق والإثارة والغموض.

و مع تطور الأحداث نرصد لكم خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل حدث بالفعل.

مواعيد حكاية قرض شخصي

تعرض حكاية قرض شخصي لكريم فهمي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشتي cbc وcbc drama.

ويعرض مسلسل حدث بالفعل على قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

تفاصيل حكاية "قرض شخصي" على CBC

حكاية "قرض شخصي" تدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

و تذيع قناة cbc خلال الأيام المقبلة القصة الرابعة من حدث بالفعل والتي تحمل اسم "كاملة" وهى تدور حول فتاة اسمها "كاملة" من حي فقير وأسرة بسيطة، هربت من المنزل وصارت من أكبر وأشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، لكن برغم كل نجاحها ما زالت تعاني من عقدة الطفولة التي تسبب فيها والدها، حيث تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.

ثم تقوم بعرض القصة الخامسة وهي "لو بعد حين"، والتي تدور حول يسرا المذيعة المشهورة، التي تسعى للشهرة والثراء، وهى على علاقة جيدة جدًا بأهلها ولكن لا تمتلك الوقت لزيارتهم وتكتفي بمكالمة تليفونية يومًيا ولكن تنهار حياتها عند اختفاء والديه في أحداث مريبة وتبدأ يسرا وأختها سمر في رحلة البحث عنهما.