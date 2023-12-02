حدث بالفعل| مواعيد عرض حكاية تحت الحزام لـ غادة عبدالرازق على cbc

يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل للنجمة غادة عبد الرازق، أولى حكايات العمل الدرامي الجديد حدث بالفعل، المقرر انطلاق أولى حلقاتها مساء اليوم السبت على شبكة قنوات سي بي سي وسي بي سي دراما.

مواعيد عرض حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل

حددت شبكة قنوات CBC مواعيد عرض حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل للنجمة غادة عبد الرازق يوميًا من السبت إلى الاثنين، خاصة أن الحكاية تضم ثلاث حلقات، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا.

بينما تعرض حكاية تحت الحزام، على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية.

تردد قناة cbc لمشاهدة مسلسل حدث بالفعل

نستعرض كيفية بث قناة cbc وإحداثياتها لمشاهدة مسلسل حدث بالفعل في المواعيد المختلفة التي تعرض فيها وهى كما يلي:-

تردد قناة سي بي سي دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سي بي سي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

التفاصيل الكاملة لحكاية تحت الحزام

تدور أحداث حكاية تحت الحزام، في إطار اجتماعي درامي تشويقى حول أرملة ترفض الزواج بعد وفاة زوجها وتقرر العيش لأبنها، وتضحي بملذات الحياة لتربيته وسعادته، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما اختفت خطيبة ابنها قبل الفرح بأيام وتكتشف أن ماضيها هو السبب في ذلك.

وبشيء من التفاصيل، تجسد غادة عبد الرازق شخصية طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب دوره الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة وتجسدها الفنانة الشابة سلمى أبوضيف، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

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