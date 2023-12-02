السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وليد فواز يكشف كواليس لأول مرة عن دوره فى مسلسل "صوت وصورة"

وليد فواز
وليد فواز

وجه الفنان وليد فواز رسالة شكر لمصممة الملابس والكاستينج ديزاينر الاستايلست عبير البدراوي، وقد كانت زميلتي ودفعتي في معهد الفنون المسرحية، وهي ستايلست مسلسل "صوت وصورة" ولها نجاحات كبيرة جدًا في عملها مع الشركة المتحدة، لافتًا إلى أن الاستايلست عبير البدراوي قدمت رؤية وخيال لملابس شخصية "عبدالغني" في مسلسل "صوت وصورة". 

وأضاف الفنان وليد فواز، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، عبر قناة "صدى البلد"، أن عبدالغني في مسلسل "صوت وصورة" هو رجل من الطبقة الوسطى ورجل كادح في الحياة، لأن يقاع الحياة في مصر وخارجها أصبح سريع الوتيرة، وبالتالي فإن ممارسة الرياضة لشخصية رجل كادح مثل عبدالغني تعتبر رفاهية كبيرة جدًا، وقد زوت جسمي بعض  الشيء لأن شخصية مثل عبدالغني لا يمتلك رفاهية أنه يتناول طعام صحي، معقبا: "كل هذا تحت توجيه وإرشاد المخرج حيث يعتبر هو المدير الفني لفريق العمل، وهو من ينسق كل شيء في المشهد".

وليد فواز مسلسل صوت وصورة شخصية عبدالغني برنامج سبوت لايت الاستايلست عبير بدراوي

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