الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد عبدالله محمود ينضم لفريق عمل مسلسل "المعلم" (خاص)

الفنان أحمد عبد الله
الفنان أحمد عبد الله محمود

يشارك الفنان أحمد عبدالله محمود في مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، عن أنه تم التعاقد مع  الفنان أحمد عبدالله محمود على مسلسل المعلم الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني، منذ يومين.

وأشارت المصادر، إلى أن "محمود" يعمل في الوقت الحالي على دراسة الشخصية التي سيظهر بها وكيف ستكون، ويدخل في جلسات خاصة مع مخرج العمل مرقس عادل.

مسلسلات رمضان 2024

ويكثف المخرج مرقس عادل، تحضيرات العمل خلال الفترة الحالية، فانتهى من معاينة أماكن التصوير التي تتناسب مع أحداث العمل، ويعكف على ترشيح باقي فناني العمل الذين يشاركون في البطولة بجانب مصطفى شعبان ليعلنوا عن القائمة الكاملة خلال أيام.

رمضان 2024.. مصطفى شعبان يبدأ تصوير مشاهده بمسلسل "المعلم" خلال أيام

مصادر لـ"الدستور": أحمد عبدالله محمود انضم لفريق عمل مسلسل "الحشاشين"

وينطلق تصوير  مسلسل "المعلم" خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري للحاق بـموسم رمضان 2024 الـمقبل، وهو إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجى.

ويعتبر مسلسل "المعلم" عودة للمخرج مرقس عادل إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "شغل فى العالى" فى رمضان 2022  بطولة فيفى عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، فريد النقراشى وعدد آخر من الفنانين.

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