رمضان 2024.. مصطفى شعبان يبدأ تصوير مشاهده بمسلسل "المعلم" خلال أيام

يخوض الفنان مصطفى شعبان الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بمسلسل "المعلم"، والذي يتولى إخراجه المخرج مرقس عادل في أول تعاون بينهما، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال أيام.

ويكثف المخرج مرقس عادل، تحضيرات العمل خلال الفترة الحالية، فانتهى من معاينة أماكن التصوير التي تتناسب مع أحداث العمل، ويعكف على ترشيح باقي فناني العمل الذين يشاركون في البطولة بجانب مصطفى شعبان ليعلنوا عن القائمة الكاملة خلال أيام.

وينطلق تصوير مسلسل "المعلم" خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري للحاق بموسم رمضان 2024 المقبل، وهو إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجى.

ويعتبر مسلسل "المعلم" عودة للمخرج مرقس عادل إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "شغل فى العالى" فى رمضان 2022 بطولة فيفى عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، فريد النقراشى وعدد آخر من الفنانين.