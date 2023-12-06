الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض حكاية "ريش ابيض" من مسلسل حدث بالفعل على شاشة قنوات ON

حكاية ريش ابيض
حكاية ريش ابيض

تعرض شاشة قنوات cbc وcbc drama حاليا حلقات مسلسل “حدث بالفعل” والمأخوذ عن قصص حقيقية حدثت على أرض الواقع. 

واستطاع العمل أن يحقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته حكاية تحت الحزام للنجمة غادة عبد الرازق. 

وَتعرض قناة cbc حاليا حكاية ريش ابيض يبحث الجمهور عن مواعيد عرض العمل عبر شاشة cbc نظرًا لتمتع المسلسل بقدر من التشويق والإثارة والغموض. 

و مع تطور الأحداث نرصد لكم خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل حدث بالفعل. 

مواعيد حكاية ريش ابيض من مسلسل حدث بالفعل

تعرض حكاية ريش ابيض لماجد المصري وبسمة من السبت إلى الأربعاء عبر شاشتي cbc وcbc drama. 

ويعرض مسلسل حدث بالفعل على  قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

تفاصيل حكاية ريش أبيض

حكاية "ريش أبيض" تدور حول فريدة التي تفقد والدتها نتيجة اكتئاب حاد ويتزوج والدها لتعود مع والدها وزوجته الجديدة ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد موت زوجة أبيها بسبب جرعة زائدة ودخولها مصحة لعلاج الإدمان.

حكاية ريش أبيض من بطولة ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، سينتيا خليفة، أحمد عبدالله محمود، ومن إخراج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي نجار.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل 

مسلسل حدث بالفعل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ5 حكايات، هي (ريش أبيض- قرض شخصي- تحت الحزام-  كاملة- لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشرة مساء على قناة CBC دراما.

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