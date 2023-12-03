حدث بالفعل| مواعيد عرض حكاية تحت الحزام لـ غادة عبدالرازق

انطلقت أمس أولى حلقات حكاية تحت الحزام، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، واستحوذت الحلقة على اهتمام الجمهور نظرًا لمناقشة العمل لأحداث واقعية حدثت بالفعل، وفرضت الحكاية نفسها ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT، وتعرض الحلقة الثانية في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ويتشوق الجمهور لمعرفة أحداث الحلقة الثانية ويبحث عن مواعيد عرض العمل عبر شاشة cbc، وخلال هذا التقرير نقدم للجمهور مواعيد عرض حكاية "تحت الحزام".

موعد عرض حكاية "تحت الحزام" على cbc

تعرض حكاية "تحت الحزام" من مسلسل حدث بالفعل على قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما تتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

تفاصيل حكاية "تحت الحزام"

وحكاية "تحت الحزام" جزء من حكايات منفصلة متصلة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، وكيف أنه من الممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، ويؤكد العمل في تتر بدايته أن جميع الأحداث مستوحاة من وقائع ووثائق حقيقية لمرضى نفسيين.

حكاية "تحت الحزام" بطولة غادة عبدالرازق، والتي تجسد شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقصم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

أبطال مسلسل «حدث بالفعل» لـ غادة عبدالرازق

ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبدالرازق، كل من سلمى أبوضيف، خالد أنور، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.