نتائج اللجنة العامة بمركز الفرافرة: حازم عمر حصل على 1106 أصوات
أعلنت اللجنة العامة بمركز الفرافرة، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي حازم عمر حصل على 1106 أصوات.
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