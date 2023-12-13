عاجل.. "إكسترا نيوز": المؤشرات الأولية لعمليات الفرز تظهر تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن المؤشرات الأولية لعمليات الفرز للجان العامة التي أعلنت النتيجة، تظهر تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومنافسة متباينة بين كل من المرشح فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني.