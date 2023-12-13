اللجنة العامة بقسم أول الإسماعيلية: حازم عمر حصل على 1011 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم أول محافظة الإسماعيلية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي حازم عمر حصل على 1011 صوتا.