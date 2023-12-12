وزيرة التضامن تشكر الرائدات الاجتماعيات لمشاركتهن فى الانتخابات الرئاسية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك، الشكر للرائدات الاجتماعيات لمشاركتهن في العملية الانتخابية.

وكتبت على حسابها الرسمي: «أشكر الرائدات الاجتماعيات البديعات الرائعات النابهات.. تزهو مصر من جديد.. تتجدد الآمال وتشتعل الهمم نحو استكمال بناء الوطن، والاستثمار في الأجيال القادمة، حتى تتحقق الحياة الكريمة لكافة فئات المواطنين. ترابط الشعب المصر بكافة فئاته، وفي كافة المناطق.. وانطلقوا يشاركون في العملية الانتخابية ليثبتوا للجميع أن مصر ستظل دائما قوية بأبنائها.

وتابعت: 15000 رائدة انطلقن في ربوع مصر الواسعة، يطرقن الأبواب، ويجبن القرى بأنشطة أسرية ومجتمعية، ليساهمن في تعزيز الوعي الإيجابي، ونشر التثقيف الانتخابي، وتعبئة حس الانتماء والمسئولية المجتمعية والسياسية.

وأضافت: لم يكن للرائدات دور فقط بالكلمات والعبارات؛ وإنما كانت لأياديهن وخطواتهن دورٌ؛ فساهمن في توصيل كبار السن وذوي الإعاقة للجان، وتيسير عملية اقتراعهم ووصولهم إلى اللجان، وتوصيل من يحتاج إلى المنازل، قدمن مع العمل، الواجب تجاه وطننا الغالي، ونحو هذا الأمل الذي ننشده جميعا.

الحفاظ على الوعي المجتمعي

ووضفت الوزيرة، الرائدات المجتمعيات، أنهن جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الوعي المجتمعي، وهن سفرائها لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي.. حيث تمتد جسور الشراكة للوزارة، مع الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين... لرصد المشكلات والمساهمة في حلها، ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، تؤكد تكافؤ الفرص، وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة، وفي الاستثمار في البشر، وفي بناء الوطن.

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.