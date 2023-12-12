الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية| حشود أمام لجان التصويت في نجع خميس بالأقصر (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

احتشد رجال مدينة الأقصر أمام لجنة مدرسة النصر الإبتدائية فى نجع خميس، وفى طوابير اللإقتراع والإدلاء بأصواتهن فى لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى يومها الثالث والأخير.

كما اصطف عشرات من الرجال والشباب وذلك من أجل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم، وهو ما ظهر فى إصرارهم على الوقوف خلف الدولة المصرية من خلال التصويت على إختيار الرئيس القادم.

دفع الوطن إلى بر الأمان 

كما أكد عدد منهم أن مشاركتهم فى التصويت فى لجنة مدرسيسة النصر، تاتى إيمانا بدورهم الوطني الذي لا غني عنه في دفع الوطن إلى بر الأمان وحمايته خلال الفترة الحالية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوي الجمهورية.

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