مراسلة "القاهرة الإخبارية": احتفالات بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية يبني سويف

قالت يوليانا سعدان مراسلة “القاهرة الإخبارية” من بني سويف، إن هناك كتلة تصويتة كبيرة داخل المحافظة تصل لنحو 2 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الإنتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى أنه خلال اليوم الثالث من أيام التصويت في انتخابات الرئاسة لا يزال الناخبون يدالون بأصواتهم داخل اللجان حتى الآن.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الناخبين داخل محافظة بني سويف موزعون على 9 لجان عامة داخلها 450 لجنة فرعية ومقر انتخابي، مؤكدةً أن الأجواء على مدار الأيام الثلاثة هي بمثابة احتفالية هنا في بني سويف والجميع يشارك والأطفال أيضًا يشاركون ذويهم، وهذا يدل على أن الحس الوطني لدى الناخبين وحبهم للبلاد.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك عدد كبير من السيدات والفئات العمرية المختلفة التي شاركت في هذه العملية، مؤكدةً أن هذه الانخابات لها أهمية لأنها تأتي بعد عام ونصف العام من الحوار الوطني الجاد والغير مسبق، والذي يحمل جميع مستويات المجتمع المصري النقاببة والأهلية والسياسية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن جميع الناخبين داخل المحافزة يستيقظون مبكرًا للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، إضافة إلى وجود عدد كبير من الوافدين الذي يأتون منذ ساعات صباح اليوم.

انتخبات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.