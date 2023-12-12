عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

كشف ضياء رشوان، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن متابعة وسائل الإعلام الأجنبي للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء: "على مدار الساعة نتعامل مع المراسلين في غرفة مركزية حتي هذه اللحظة، ولدينا 520 مراسلا أجنبيا قام بتغطية الانتخابات الرئاسية منهم 100 مراسل مقيم في مصر".

وأضاف أن بعض المحطات الدولية المهمة أرسلت مراسلين لتغطية الانتخابات الرئاسية بدقة، وكل المراسلين كان لديهم إمكانيات للمرور في جميع اللجان دون استثناء ولديهم تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أنه طوال الثلاثة الأيام الخاصة بالانتخابات لم تأت أي شكاوي من المراسلين الأجانب سوي مشكلة واحدة في أول يوم لعدم تفهم أحد رؤساء اللجان الانتخابية لمكانية المراسلين الأجانب للتصوير داخل اللجان.

وتابع: "نتابع النشر اليومي لوسائل الإعلام العالمية لما يتم تداوله عن الانتخابات الرئاسية، والإعلام الأجنبي لم يذكر سلبية واحدة عن إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.