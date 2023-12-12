الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": بدء استقبال محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها بأن اللجان العامة بدأت في استقبال محاضر فرز اللجان الفرعية في انتخابات الرئاسة 2024.

وسبق أن أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء أعمال الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بجميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الناخبين الذين تواجدوا عند الساعة التاسعة مساءً في جمعية الانتخاب (مركز الاقتراع) سيتم تمكينهم جميعًا من الإدلاء بأصواتهم، ليعقب ذلك بدء أعمال الفرز في تلك اللجان.

وأشار المستشار بنداري- في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء- إلى بدء أعمال فرز الأصوات في معظم لجان الاقتراع الفرعية، حيث شهدت العملية الانتخابية إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر على نحو مثل ملحمة وطنية تعكس وعي المصريين وحرصهم على إعمال حقهم الدستوري.

وقدم المستشار بنداري باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر إلى جموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية والتاريخية، وكذلك مختلف الجهات والهيئات القضائية، كما وجه الشكر إلى مؤسسات وأجهزة الدولة والوزارات المعنية التي أبدت كل أوجه التعاون مع الهيئة في سبيل إنجاح الاستحقاق الانتخابي، وخروجه بهذا المظهر المشرف.

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