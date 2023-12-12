الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" لـ الشعب المصرى: شكرًا كنتم قد المسئولية

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لجموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة.

وأكدت التنسيقية أن المشاركة الكبيرة تعكس وعي المواطنين الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ الأمن القومي المصري.

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من الناس للناس.. نواب تنسيقية الأحزاب يتوسطون المواطنين في اللجان الانتخابية

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نائبات تنسيقية شباب الأحزاب يتفقدن اللجان الانتخابية (صور)


وأوضحت التنسيقية أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم على قدر المسؤلية، ومدركون لحجم التحديات والمخاطر، ومؤمنون بالوطن إيمانًا كاملًا، وأن كثافة التصويت التي استمرت لثلاثة أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، غير مسبوقة وفاقت كل توقع.

وثمّنت التنسيقية وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، واختتمت: "شكرًا كنتم قد المسئولية".

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الشعب المصري انتخابات الرئاسة المواطنين التحديات الأمن القومي المصري

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