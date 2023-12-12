من الناس للناس.. نواب تنسيقية الأحزاب يتوسطون المواطنين في اللجان الانتخابية

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاتهم الانتخابية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتواصل مع الناخبين بشكل مباشر لمعرفة أرائهم في الاستحقاق الرئاسي، وتحفيزهم على أهمية المشاركة في العمل العمل، فضلا عن ردهم على جميع الاستفسارات التي تشغل بال الناخبين.

وحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب من مجلسي النواب والشيوخ، التأكد من توافر سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، والتقوا عددًا من المواطنين للتأكد من تقديم التيسيرات اللأزمة لهم للإدلاء بأصواتهم.

وأجري النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية جولة ب مدينة نصر محافظة القاهرة، حيث التقي الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بمدارس الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، ومدرسة حسان بن ثابت، ومدرسة السادات، ومدرسة بن النفيس والمدرسة البريطانية، ومدرسة أمير الشعراء الثانوية، ومدرسة عبدالعزيز السيد، ومدرسة الطبري الثانوية، ومدرسة الملك فهد.

فيما أجري النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية جولة تفقدية باللجان الانتخابية الكائنة بمدرسة العروبة بدائرة مصر الجديدة، وتحدث مع الناخبين ورد علي الكثير من تساؤلاتهم بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، كما حفزهم علي أهيمة المشاركة في العمل العام.

وحرص عزمي، على توجيه التحية علي القضاه رؤساء اللجان الفرعية على جهودهم المبذولة خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

كما أجري النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب،جولة تفقدية باللجان الانتخابية الكائنة بـ"بنها" بمحافظة القليوبية للوقوف علي سير العملية الانتخابية.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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