الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نائبات تنسيقية شباب الأحزاب يتفقدن اللجان الانتخابية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أجرت نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات ميدانية مكوكية في اللجان الانتخابية المختلفة، لمتابعة التصويت في اليوم الثالث والأخير، للتأكد من توافر كل الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأجرت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جولة ميدانية بين الناخبين في شبرا الخيمة بالقليوبية، فيما أجرت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جولة بمدينة طنطا في محافظة الغربية، وتواجدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في الأميرية والزيتون بمحافظة القاهرة، وأجرت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية،  جولة بمدارس مصطفى كامل الإعدادية بنين وطبرى شيراتون الثانوية بنين محافظة القاهرة.

فيما أجرت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، جولة ميدانية في منطقة القاهرة الجديدة، تفقدت خلالها أعمال التصويت في اللجان، فيما أجرت النائبة هيام بنيامين، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، عدد من الجولات على اللجان بمحافظة المنيا، كما أجرت النائبة نهى ذكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، جولة في لجان محافظة القاهرة.

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