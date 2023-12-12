الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران: زيادة واضحة للتصويت خاصة فى النصف الثانى من اليوم

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

أصدرت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تقريرها حول متابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة إن غرفة العمليات انعقدت لليوم الثالث على التوالي والأخير لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة.

التزمت بكل الضوابط القانونية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات


أكدت حملة فريد زهران، أنها التزمت بكل الضوابط القانونية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص عمليات الدعاية والتصويت والحشد لمرشحها سواء داخل اللجان أو خارجها.

وأكدت الحملة عدم رصدها لأي مخالفة من ممثليها في جميع المحافظات على عكس ما رصدته من حملات بعض المرشحين.

وقالت حملة زهران ان  غرف العمليات الفرعية اليوم الثلاثاء رصدت زيادة واضحة للتصويت خاصة في النصف الثاني من اليوم، وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت، مشيرة إلى أن الحملة لاحظت اليوم زيادة معدلات التصويت لمرشحها بشكل خاص.

وسوف تتابع غرفة العمليات قيام مندوبيها في مختلف اللجان العامة بمتابعة عمليات الحصر وإعلان النتائج، وسوف تعلق عليها في التقرير النهائي.

وقالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران إنها سوف تصدر التقرير النهائي عن العملية الانتخابية في وقت لاحق إن شاء الله.
 وانتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية في عدد من مقار لجان الاقتراع الفرعية والبالغ تعدادها 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.

واستمر العمل داخل عدد آخر من تلك اللجان، والتي شهدت تواجدًا لناخبين في نطاق جمعية الانتخاب (المقر الانتخابي) قبل التاسعة مساء، حيث تم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد الناخبين المتواجدين، ليستمر الاقتراع حتى الانتهاء من تمكينهم جميعًا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

خاض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

المرشح الرئاسي فريد زهران العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات

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