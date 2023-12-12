فك الشوادر وبوابات الدخول بلجان مصر القديمة (صور)

أغلقت لجان مصر القديمة والمنيل لجان الاقتراع بعد انتهاء الماراثون الخاص بانتخابات الرئاسة 2024.

ورصدت “الدستور” عملية خلع وفك البوابات والشوادر الخاصة بدخول الناخبين، استعدادًا لعملية فرز الأصوات.

ويشرف على الانتخابات الرئاسية 2024 نحو 14 منظمة دولية بنحو 220 متابعا دوليا و6 منظمات محلية بنحو 22340 متابعا محليا وينقلها نحو 115 وسيلة إعلامية ما بين صحف وقنوات ووكالات وتم إصدار تصاريح 528 متابعا إعلاميا دوليا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".انتخابات مصر، الانتخابات الرئاسية، انتخابات الرئاسة 2024.