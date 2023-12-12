وول ستريت جورنال: إسرائيل تضخ مياه البحر إلى شبكة أنفاق غزة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في ضخ مياه البحر إلى شبكة أنفاق غزة.

وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن مثل هذه الأنفاق هي المكان الذي تختبئ فيه حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ومعهم المحتجزون الإسرائيليون، وقد تستغرق عملية تدمير الأنفاق عن طريق ضخ مياه البحر أسابيع، بحسب وول ستريت جورنال.

فيما حذر البعض من أن مثل هذه الخطوة قد تضر بإمدادات المياه العذبة في غزة، بحسب الصحيفة ذاتها.