الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وول ستريت جورنال: إسرائيل تضخ مياه البحر إلى شبكة أنفاق غزة

غزة
غزة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في ضخ مياه البحر إلى شبكة أنفاق غزة.

وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن مثل هذه الأنفاق هي المكان الذي تختبئ فيه حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ومعهم المحتجزون الإسرائيليون، وقد تستغرق عملية تدمير الأنفاق عن طريق ضخ مياه البحر أسابيع، بحسب وول ستريت جورنال.

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متحدث حكومة الاحتلال: إطلاق سراح المحتجزين سيختصر أمد الحرب فى قطاع غزة

فيما حذر البعض من أن مثل هذه الخطوة قد تضر بإمدادات المياه العذبة في غزة، بحسب الصحيفة ذاتها.

صحيفة وول ستريت جورنال غزة إسرائيل انفاق الاحتلال

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