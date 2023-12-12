الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث حكومة الاحتلال: إطلاق سراح المحتجزين سيختصر أمد الحرب فى قطاع غزة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، إن إطلاق سراح المحتجزين سيختصر أمد الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الإثنين، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديدًا قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة.

كما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، وأن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها، سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يومًا عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها لأهلنا في غزة في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية.

الإحتلال الإسرائيلي اطلاق سراح إطلاق سراح المحتجزين المحتجزين الحرب قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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