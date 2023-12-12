الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكينج فى الانتخابات: منير يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

محمد منير يدلي بصوته
محمد منير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

عرضت Extra News فيديو مشاركة الكينج محمد منير في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأدلى منير بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أبوبكر الصديق قبل دقائق من إغلاق لجنته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد.

وأجرىت الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

 

قناة Extra News extra news النجم الكبير محمد منير محمد منير المرشحين السيسي

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