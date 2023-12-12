إقبال كثيف على لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

شهدت لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامى إقبالًا كبيرًا للأدلاء بأصواتهم، مساء الثلاثاء، وذلك فى الساعات الأخيرة من التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وظهرت أعداد كبيرة في الساعة الأولى من فتح باب الاقتراع في اليوم الثالث الانتخابات الرئاسية؛ إذ حضر كل أطياف المجتمع شباب ورجال وسيدات وعمال، للمشاركة في الانتخابات والتعبير عن رأيها.

وخصصت الهيئة الوطنية للإنتخابات بالتنسيق مع إدارة مدينة الانتاج الإعلامي مقرًا انتخابيًا مزودًا بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين، وذلك للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية.

4 مرشحين فى الانتخابات الرئاسية

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشارحازم بدوى، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.