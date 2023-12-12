معمرون على أبواب لجان.. مشاركة قوية لكبار السن فى الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

قبل ساعات من انتهاء مدة التصويت فى الانتخابات الرئاسية؛ ثمة مشاركات لا تخطئها العين لكبار السن طوال الأيام الثلاثة منذ انطلاق عملية التصويت يوم الأحد الماضى بالداخل؛ وهو ما تجسد فى العديد من الصور ومقاطع الفيديو لمسنين حرصوا على المشاركة فى التصويت نقلتها وسائل الإعلام المصرية والدولية؛ منها حرص سيدة مسنة تجاوز عمرها الـ90 عامًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم حالتها الصحية، ولكنها لم تستسلم واستعانت بكرسي متحرك للوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية فى مدرسة البويطي الثانوية بالواحات البحرية.



وبالأمس حرصت مسّنة على المشاركة فى اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود عبدالعزيز بالطالبية، وفى اليوم الأول قامت "الحاجة سامية" بصبغ أصابع يديها الـ10 بالحبر الفوسفوري، وتداولت وسائل الإعلام صورة السيدة وهي ترفع كفيها عاليًا، وكذلك مشاركة الحاج عبدالسلام محمد 115 سنة من سكان قرية الأبشيط بمركز المحلة، والذى يعد أكبر معمر في الغربية علي المشاركة بصوته في انتخابات الرئاسة.

وتواجد المسنون على الكراسي المتحركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهو ما يؤكد أن المشاركة حق أصيل لكل مصري ويجب على جميع الفئات أن تشارك في اختيار رئيسها.

4 مرشحين فى الانتخابات الرئاسية

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.