الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الأطباء البيطريين: المصريون كان محط أنظار العالم في انتخابات الرئاسة

د.خالد سليم نقيب
د.خالد سليم نقيب البيطريين

قال د.خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد البيطريين العرب، إن الإقبال الكبير للمصريين على صناديق الانتخابات الرئاسية وانتهاء الانتخابات بهذه الصورة الهادئة والمشرفة يعكس وعى المصريين ومدى تحضر المواطن المصرى وأرسل رسالة للعالم بأننا بلد ديمقراطي متحضر يعرف كيف يختار رئيسه.

الانتخابات الرئاسية 

أضاف سليم أن العالم كله شهد الانتخابات الرئاسية فى مصر والمراقبين الدوليين فى لجان الانتخابات وكله خرج بصورة واحدة وهى نزاهة وشفافية الانتخابات ووعى المواطن المصرى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلى، وما يحيط بمصر من مخاطر.

وأكد سليم أن الانتخابات الرئاسية  كانت ملحمة وطنية وهى ركيزة لبناء المستقبل الذى يتمناه الموطن لست سنوات قادمة، وخير شاهد  على هذا نفاد بطاقات التصويت فى بعض اللجان فى اليوم الثانى للانتخابات، مما يعنى أن الأرقام سوف تتخطى الانتخابات السابقة كما تؤكد هذه الأرقام نجاح الدولة المصرية فى إقامة انتخابات تعددية ديمقراطية على مستوى أوسع تعبر عن رأي المواطن فى كل مكان فى مصر من أقصاها إلى أدناها.

نقيب الأطباء البيطريين نجاح الانتخابات الرئاسية على كـل المستويات والمصريين محط انظار

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