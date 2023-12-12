موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023.. وجدول المباريات

زاد البحث عن موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر 2023 وبمشاركة نحو 7 أندية رياضية من متخلف دول العالم منهم نادي الأهلي المصري ممن حصلوا على الدوري الأبطال في قارتها في بطولة واحدة وتقام لمدة أسبوعين تقريبا.



موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 حيث تقام البطولة خلال الفترة من يوم 12 ديسمبر الجاري لمدة 10 أيام حتى يوم 22 ديسمبر 2023 بمشاركة أبطال القارات الست وذلك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية والتي حصلت على حق تنظيم البطولة على أراضيها والمشاركة في البطولة.

وتنظم المملكة العربية السعودية البطولة لأول مرة منذ إنشائها في عام 2000 حيث تسعى لتقديم ملف جيد لتنظيم النسخة المقبلة من مونديال في عام 2030 بوجود مصر واليونان حيث تعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وأفريقيا نظرا للقيمة المادية الكبيرة للبطولة.



جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023

يمكن لجمهور نادي الأهلي المصري معرفة جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 من خلال جريدة الدستور في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء وهى كما يلي:-

(المباراة الأولى)

يوم 12 ديسمبر 2023 مباراة نادي جدة ضد نادي أوكلاند سيتي.

(المباراة الثانية)

يوم 15 ديسمبر 2023 مباراة نادي الأهلي ضد النادي الفائز في المباراة الأولى.



(المباراة الثالثة)

يوم 15 ديسمبر 2023 مباراة نادي كلوب ليون ضد ال نادي أوروأو ريدز.

(المباراة الرابعة)

يوم 18 ديسمبر 2023 مباراة نادي فلومينسي ضد ال النادي الفائز في المباراة الثانية.

(المباراة الخامسة)

يوم 19 ديسمبر 2023 مباراة نادي مانشستر سيتي ضد ال النادي الفائز في المباراة الثالثة.



(المباراة السادسة)

يوم 22 ديسمبر 2023 مباراة النادي الخاسر في المباراة 4 ضد ال نادي النادي الخاسر في المباراة 4.

(المباراة السابعة)

يوم 22 ديسمبر 2023 مباراة النادي الفائز في المباراة 4 ضد ال نادي النادي الفائز في المباراة 5.

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