السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا الانجولى والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الزمالك، فى ظل الحالة المعنوية المرتفعة التى يمر بها الفريق، فى ظل المستويات التى يقدمها الفارس الابيض فى بطولة الكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز على سوار الغينى فى مباراة الجولة الثانية بنتيجة اربعة اهداف مقابل لاشىء، ليواصل الفارس الأبيض تربعة على قمة المجموعة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا الانجولى

يعرض الدستور لمحبي رياضة كرة القدم في مصر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا الانجولى حيث استقر معتمد جمال المدير الفنى للزمالك بصفة مؤقتة على التشكيل الذى ينوى الاعتماده والذى لن يتغير كثيرا عن مواجهة سوار الغينى الاخيرة فى الجولة الثانية والذي جاء كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود علاء- حمزة المثلوثي عمر جابر.

 خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا - سيف الجزيري- وأحمد مصطفى زيزو.

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موعد مباراة الزمالك وساجرادا الانجولى والقنوات الناقلة

يستضيف الزمالك نظيره ساجرادا الانجولى فى السادسة من مساء اليوم السبت، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتنقل مجموعة قنوات بى ان سبورت مباراة الزمالك وساجرادا على الهواء مباشرًا، عبر قناة بى أن سبورت 6، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الارضى.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية

  1. الزمالك المصرى برصيد 6 نقاط.
  2. ابوسليم الليبى برصيد 3 نقاط.
  3. ساجرادا الانجولى برصيد 3 نقاط.
  4. سوار الغينى برصيد صفر نقاط.
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قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية

حشد معتمد جمال المدير الفنى المؤقت  للزمالك 20 لاعبا لمواجهة ساجرادا فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وضمت قائمة الزمالك كلا من..

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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