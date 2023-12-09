التاريخ ينحاز للأبيض.. الزمالك يتفوق على أندية أنجولا بـ5 انتصارات

تحمل مباراة اليوم بين الزمالك وساجرادا إسبيرانسا الرقم 15 في تاريخ المواجعات بين الزمالك وأندية أنجولا في البطولات الإفريقية. وشهدت المواجهات السابقة تفوقا واضحا للزمالك الذي فاز في خمس مباريات وخسر مباراة واحدة وانتهت 8 مباريات بالتعادل وسجل الزمالك 14 هدفًا ودخل مرماه ستة أهداف.

ويعتبر بيترو أتلتيكو أكثر الفرق الأنجولية التي واجهها الزمالك والتقيا أربع مرات وخاض الزمالك مباراتين أمام كل من أتلتيكو أفياكاو وأنتر كلوب وكابو سكورب وأول أغسطس وساجرادا إسبيرانسا وكانت كل المواجهات في دوري أبطال إفريقيا، باستثناء مواجهة بيترو أتلتيكو في بطولة الكونفيدرلية موسم 2018 – 2019.

أول مواجهة أمام أتلتيكو أفياكاو 2005

كان أتلتيكو أفياكاو أول فريق أنجولي واجهه الزمالك عندما التقيا في دور ال16 لدوري أبطال إفريقيا عام 2005 وأقيمت مباراة الذهاب في أنجولا يوم 9 أبريل 2005 وانتهت بالتعادل 1-1 وسجل جمال حمزة هدف الزمالك وانتهت مباراة العودة باستاد الكلية الحربية يوم 24 أبريل 2005 بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما وائل القباني من ركلة جزاء وعبد الحليم علي.

أكبر فوز على انتر كلوب بثلاثية

في عام 2008 التقي الزمالك فريق انتر كلوب في دور ال16 لدوري أبطال إفريقيا وأقيمت مباراة الذهاب يوم 26 أبريل 2008 باستاد الكلية الحربية وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمرو الصفتي وشيكابالا ومحمد إبراهيم وانتهت مباراة العودة في لواندا يوم 10 مايو2008 بفوز انتر كلوب 2-1 وسجل حمال حمزة هدف الزمالك.

وفي عام 2014 التقي الزمالك مع كابو سكورب في دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا وأقيمت مباراة الذهاب باستاد القاهرة يوم 1 مارس 2014 وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله محمود فتح الله وانتهت مباراة العودة في أنجولا بالتعادل السلبي يوم 7 مارس 2014.

المواجهة الوحيدة في الكونفيدرالية

المواجهة الوحيدة في بطولة الكونفيدرالية جمعت الزمالك وبيترو أتليتيكو في دور المجموعات موسم 2018 – 2019 وأقيمت المباراة الأولى يوم 24 فبراير 2019 باستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل 1-1 وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك وأقيمت المباراة الثانية في لواندا يوم 3 مارس 2019 وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله المغربي حميد أحداد.

مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو في الكونفيدرالية

في موسم 2019 – 2020 التقي الزمالك وأول أغسطس في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وأقيمت المباراة الأولى يوم 7 ديسمبر 2019 باستاد السلام وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما المغربي أشرف بن شرقي وأقيمت المباراة الثانية في لواندا يوم 1 فبراير 2020 وانتهت بالتعادل السلبي.

في موسم 2021 – 2022 التقي الزمالك مع بيترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وواجه بيترو أتلتيكو يوم 12 فبراير 2022 باستاد القاهرة وتعادلا 2-2 وسجل يوسف أوباما ومحمود حمدي الونش هدفي الزمالك ثم التفي الزمالك مع ساجرادا في لواندا يوم 19 فبراير 2022 وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف وفي الجولة الخامسة التقي الزمالك بيترو أتليتكو في لواندا يوم 19 مارس 2022 وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف وأخيرا التقي الزمالك ساجرادا في الجولة السادسة يوم 1 أبريل 2022 باستاد القاهرة وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.