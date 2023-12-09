الزمالك يواجه ساجرادا الأنجولي وعينه على التأهل لربع النهائي الكونفدرالية

يسعى فريق الزمالك لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، عندما يواجه ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في السادسة مساء اليوم، باستاد السلام، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية التي يتصدرها الأبيض بر صيد ست نقاط، يليه أبوسليم الليبي وسارجرادا ولكل منهما ثلاث نقاط، ثم كويا سوار الغيني بدون رصيد.

الزمالك تخطى السيناريو الكارثي الذي لازمه في دور المجموعات بالبطولات الإفريقية خلال السنوات الثلاث الماضية، ونجح في الفوز بأول مباراتين، في حالة فوزه اليوم سيؤكد صدراته للمجموعة برصيد تسع نقاط ويقترب من التأهل للدور ربع النهائي، خاصة أنه ستتبقى له ثلاث مباريات منها واحدة أمام سوار الغيني بالقاهرة .

وحقق الزمالك بقيادة معتمد جمال ثلاثة انتصارات متتالية على أبوسليم الليبي وسوار الغيني في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وعلى فيوتشر في الدوري واحتفظ بنظافة شباكه في المباريات الثلاث، وهو أمر لم يحدث في عهد الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني السابق لكن الصلابة الدفاعية البيضاء ستتعرض لاختبارات صعبة لوجود مهاجمين خطيرين في ساجرادا.

معتمد جمال سيعتمد على نفس التشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة أمام سوار الغاني، بعد تأكد جاهزية يوسف أوباما الذي سيتواجد مع أحمد سيد زيزو وإبراهيم نداى وسيف الجزيري في الخط الهجومي.

وطالب معتمد جمال لاعبيه بحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة التاسعة، وتدعيم صدارته للمجموعة والاقترب من التأهل للدور ربع النهائي.

وحرص معتمد جمال على دراسة فريق ساجرادا بشكل جيد؛ من خلال مشاهدة مباراتيه مع سوار وأبوسليم ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه، ودرب لاعبيه على أكثر من طريقة لاختراق دفاعه، إضافة للاعتماد على الكرات الثابتة التي يجيد الزمالك تسجيل الأهداف منها.

قائمة الزمالك لمباراة ساجرادا

معتمد جمال المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: محمد عواد وعبد الرحمن نفاد وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيما نداي ويوسف أوباما وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

يدير المباراة طاقم تحكيم من الصومال بقيادة عمر عبد القادر أرتان، ويساعده سليمان بشير وعلي محمد مهاد، ومعهم أحمد حسن حسين حكمًا رابعًا.