معتمد جمال يحشد 20 لاعبا لمواجهة ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء غدًا السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غدًا السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن أهمية الفوز في لقاء بطل أنجولا لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في لقاء الغد، واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وحذر لاعبي الفريق من الاستهتار بالفريق المنافس.