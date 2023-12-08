تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية

عُقد ظهر اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، المقرر لها السادسة من مساء غدٍ السبت باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك بزيه التقليدي.. وساجرادا بالأخضر

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك، لزيه التقليدي باللون الأبيض ” القميص الأبيض والشورت الأبيض”، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

ويرتدي فريق ساجرادا القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق الأنجولي زيه باللون الأزرق الكامل.

كما تم الاتفاق على منح فريق ساجرادا 200 دعوة لحضور المباراة.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي الفريق الأنجولي وطاقم التحكيم الصومالي المكلف بإدارة اللقاء.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

ويستضيف الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء غدا السبت، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة بدوري المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لجميع منافسات مرحلة المجموعات بالإضافة إلى المباراة النهائية من المسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

ويحتل الزمالك قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في المواجهيتين الماضيين أمام أبوسليم الليبي بهدف نظيف وسوار الغيني مؤخرا برباعية نظيفة.

وتضم مجموعة الفارس الأبيض، كلا من أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.