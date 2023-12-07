الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا

الزمالك
الزمالك

يعقد في الواحدة ظهر غدا الجمعة بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي النادي الأنجولي، وطاقم التحكيم الصومالي المكلف بإدارة اللقاء.

كما حدد السادسة والنصف مساء غدًا الجمعة في ستاد السلام، موعدا للمؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الثالثة عصر الغد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بطل أنجولا.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي في الخامسة والنصف مساء الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في السادسة مساءً بإستاد السلام.

 

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

ويستضيف نادي الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء السبت المقبل 9 ديسمبر الجاري، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بالكونفيدرالية، والتي تضم فرق أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في الجولة الثالثة بكأس الكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري لجميع منافسات دور المجموعات والمباراة النهائية من البطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

ويتربع الزمالك على قمة المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية، برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه العلامة الكاملة في مواجهتي أبوسليم الليبي بهدف نظيف وسوار الغيني مؤخرا برباعية نظيفة، يلي أبوسليم وساجرادا الأنجولي برصيد 3 نقاط لكلاهما، وأخيرا سوار الغيني بلا أي رصيد من النقاط.

الزمالك الكونفيدرالية الأفريقية ساجرادا الانجولي الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا معتمد جمال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وساجرادا

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