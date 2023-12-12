الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. بنزيما يقود حجازي ورفاقه

أحمد حجازي
أحمد حجازي

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم السعودية 2023.

موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أما عن موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، فتُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على  قناتي SSC 1، SSC 5.

تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، فشهد تواجد المحترف المصري أحمد حجازي، فيما يحمل الفرنسي كريم بنزيما شارة القيادة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - حسن كادش - زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينهو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي

خط الهجوم: إيجور كورنادو - رومارينهو - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: عبدالله المعيوف - أسامة المرمش - عمر هوساوي - سويلم المنهالي - أحمد بامسعود - مدالله العليان - سلطان الفرحان - مروان الصحفي - صالح العمري - جواو فيليبي جوتا

ويغيب عن الاتحاد في مباراة اليوم، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله

ويتأهل الفائز من تلك المباراة، لمواجهة النادي الأهلي في الدور الثاني، يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

اتحاد جدة الاتحاد كريم بنزيما احمد حجازى أوكلاند سيتي

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