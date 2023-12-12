بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم من المجتمع الدولي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل بدأت "تفقد الدعم" من المجتمع الدولي بسبب قصفها العشوائي الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف بايدن: “لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم”، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يحتاج إلى تغيير حكومته المتشددة.

فيما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع عائلات الأمريكيين الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر، وهو أول اجتماع شخصي له مع العائلات، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض.

وقال بايدن إنه ليس من الواضح عدد العائلات التي ستحضر اجتماع الأربعاء وعدد العائلات التي ستحضر شخصيًا مقابل مؤتمر الفيديو.

وسبق أن التقى بايدن مع عائلات من قبل، ولكن إما افتراضيًا أو عبر الهاتف.

وقال بايدن اليوم الثلاثاء إن التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل “لا يتزعزع”.