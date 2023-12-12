الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة العامة: حبس المتهم باستدراج صغير وإنهاء حياته في الخصوص

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بإنهاء حياة صغير عقب استدراجه بمنطقة الخصوص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم باستدراج صغير وإنهاء حياته في الخصوص

البداية عندما تلقى قسم شرطة الخصوص من والد الطفل بتغيبه عن المنزل، وبالتحفظ على الكاميرات المحيطة بالمكان وتفريغها من قِبل رجال الأمن تبين سير المجني عليه مع شخص يدعي أحمد. س يبلغ من العمر 24 عاما.

وبسؤاله اعترف باستدراجه للضحية من أجل لعبة، وأقر باستئجاره شقة قبل تنفيذ جريمته بـ 5 أيام، واعترف بارتكابه الجريمة، وهي شنقه للطفل داخل تلك الشقة بمنطقة الخصوص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم بتهمة القتل العمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

جهات التحقيق بالنيابة العامة إنهاء حياة صغير قسم شرطة الخصوص الخصوص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

دفتر أحوال وزارة الداخلية.. مقتل وإصابة 3 فى الخصوص.. وضبط إنجى حمادة بتهمة التحريض على الفسق

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

عاجل.. انتهاء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية واستمرار التصويت لمن حضروا قبل التاسعة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عن قناعة.. الفنان خالد سرحان يعلن اسم مرشحه في انتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين