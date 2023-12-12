النيابة العامة: حبس المتهم باستدراج صغير وإنهاء حياته في الخصوص

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بإنهاء حياة صغير عقب استدراجه بمنطقة الخصوص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم باستدراج صغير وإنهاء حياته في الخصوص

البداية عندما تلقى قسم شرطة الخصوص من والد الطفل بتغيبه عن المنزل، وبالتحفظ على الكاميرات المحيطة بالمكان وتفريغها من قِبل رجال الأمن تبين سير المجني عليه مع شخص يدعي أحمد. س يبلغ من العمر 24 عاما.

وبسؤاله اعترف باستدراجه للضحية من أجل لعبة، وأقر باستئجاره شقة قبل تنفيذ جريمته بـ 5 أيام، واعترف بارتكابه الجريمة، وهي شنقه للطفل داخل تلك الشقة بمنطقة الخصوص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم بتهمة القتل العمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.