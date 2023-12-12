"كزبرة وميدو" يتصدران بوستر فيلم "الحريفة.. والطرح بالسينمات 4 يناير

طرحت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي “الحريفة” البوستر الدعائي للعمل والذي يخوض بطولته النجم بيومي فؤاد ونجم الكرة السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو في أولى تجاربه التمثيلية.

ومن المقرر طرح فيلم “الحريفة” بدور العرض السينمائي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك في يوم 4 يناير المقبل، على أن يتم طرحه بدور العرض السينمائي في جميع الدول العربية في يوم 11 يناير المقبل.

قصة وأحداث فيلم “الحريفة”

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

أبطال وصناع فيلم الحريفة

فيلم الحريقة يشارك في بطولته مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك وآخرين، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، ونجم الكرة السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

طرح فيلم "أبونسب" رسميًا فى دور العرض 21 ديسمبر

وتستقبل دور العرض السينمائي الأيام المقبلة فيلم "أبو نسب" للنجم محمد يوم 21 ديسمبر المقبل، حيث تستعد الشركة لبدء عمليات الدعاية الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة، بطرح البوسترات الدعائية وكذلك البرومو قبل إطلاق العمل في السينمات.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.