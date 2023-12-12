الاحتلال يعتقل 100 كادر طبي بمستشفى كمال عدوان في غزة

قال رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، مساء الثلاثاء، إن المشفى محاصر من جميع الجهات، كاشفًا عن تعرض جميع المنازل المحيطة للمشفى إلى القصف.

وأكد في تصريحات له، قيام جنود الاحتلال الاسرائيلي بانتهاكات ضد الرجال النازحين بالمشفى، قائلًا:" الاحتلال أخرج كافة الرجال وأمرهم بخلع ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة".

وعن الأسلحة التي قالت قوات الاحتلال انها عثرت عليها داخل المستشفى، قال الطبيب المسؤول عن قسم الاطفال:" الأسلحة التي عثر عليها الاحتلال تعود لأمن المشفى".

كما أعلن اعتقال الاحتلال لما يقرب من 70 إلى 100 من الكوادر الطبية من كافة التخصصات بالمستشفى.

تابع:" الاحتلال طلب من إدارة المشفى نقل مصابين من مكان لآخر"، لافتًا إلى حاجة المشفى إلى الدعم اللوجيستي السريع سواء بالماء أو الوقود أو الدواء.