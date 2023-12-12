الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وكل ما يريده اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعبر عما يجيش في صدره وعما يعتمد في قلبه ونفسه تجاه الفلسطينيين، مؤكدًا أن نتنياهو لا يؤمن أصلا بالسلام وكل ما يريده هو اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه عندما كنا نقول إن نتنياهو لا يؤمن بالسلام كان البعض يستغرب من هذا الحديث، ولكن اليوم نتنياهو يكشف عن خبيئة نفسه وحقيقة نواياه تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن نتنياهو لا يؤمن بأي نوع من أنواع الحوار مع الشعب الفلسطيني، ولا يؤمن بأي نوع أنواع التعايش أو السلام.

وأوضح الهباش، أن هذه العقلية الصهيونية الاستعمارية هي التي جلبت الويلات للمنطقة وستجلب الويلات للعالم، إذا استمر هذا النهج الإسرائيلي في إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وفي التنكر للقانون الدولي والتنكر للشرعية الدولية فالنتيجة ستكون أكثر مما وصلت إليه الآن، والعالم كله يمكن أن يدفع ثمن ذلك.

وأكد الهباش، أن العدوان المتصاعد على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة، يوشك أن يتحول إلى صراع ديني وصراع على أساس القيم الدينية، لأن نتنياهو ينطلق من ادعاءات ذات طابع وخلفية دينية.

الفلسطينيين الشعب الفلسطيني السلام نتنياهو حقوق الشعب الفلسطيني صراع ديني القاهرة الإخبارية

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