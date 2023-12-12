الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول بالسلطة: مساواة نتنياهو بين اتفاقات أوسلو و7 أكتوبر حرب على جميع الفلسطينيين

نتنياهو
نتنياهو

أكد مسئول كبير في السلطة الفلسطينية، أن بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يساوي اتفاقات أوسلو بما في حدث في 7 أكتوبر الماضي، يؤكد حربه على جميع الفلسطينيين؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وخلال مناقشة مغلقة جرت في لجنة الشئون الخارجية والأمن مع رئيس الوزراء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "اتفاق أوسلو كارثة أسفرت عن نفس عدد ضحايا هجوم 7 أكتوبر، لكن في فترة أطول".

وأضاف: "اتفاقات أوسلو هي الخطأ الأساسي، لقد أخذت أكبر عدد من الضحايا"، في إشارة إلى اتفاق السلام عام 1993.

القاهرة الإخبارية السلطة الفلسطينية نتنياهو اتفاقات أوسلو 7 أكتوبر الفلسطينيين

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