وليد توفيق يشارك عاصي الحلاني حفل رأس السنة في أبو ظبي

يستعد اللبناني وليد توفيق لإحياء حفل غنائي ضخم مساء 31 ديسمبر الجاري داخل أحد الفنادق الكبرى بإمارة أبو ظبي بالإمارات، احتفالاً بليلة رأس السنة 2024.

ويشارك وليد توفيق في حفل رأس السنة النجم اللبناني عاصي الحلاني في ليلة استثنائية تجمع نجوم لبنان في حفل واحد.

ومن المقرر أن يقدم وليد توفيق خلال الحفل لجمهوره باقة من أشهر أعماله الغنائية الخاصة الشهيرة منها "أسهر، أصحاب السعادة، أصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، أنا مش حمل الليالي وهابي بيرث داي تو يو" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال وليد توفيق الغنائية

وطرح وليد توفيق الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “مملكتي” وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون وليد توفيق في أغنية “مملكتي” مع كل من الشاعر الغنائي عاصم حسين والموزع الموسيقي باسم منير، والأغنية من ألحان وفكرة ورؤية فنية لوليد توفيق والفيديو كليب من إخراج ساري منير.

تقول كلمات الأغنية: “كان قلبي مملكتي وانا الملك طبعاً أحكم وأتحكم ولا إتحكم أبداً وفي يوم من الأيام عصاني قلبي وحب سلّم ولاؤو التام لوهم إسمو الحب ونزلت من عرشي والشوق على رمشي أديت يمين الحب لأميرك الأحلام أميرة الأحلام شاورت عن عنيها قالتلي شايف إيه غير الهوى فيها قلتلها شايف نور وبعدو شايف نار قالت دي نار الشوق يلا إنكوي فيها ونزلت من عرشي والشوق على رمشي أديت يمين الحب لأميرك الأحلام".