مراسلة القاهرة الإخبارية: لم نرصد أى معوقات خلال عملية اقتراع الناخبين

قالت فرح الخولي مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الناخبين يستمرون في التوافد على اللجان الانتخابية، ولديهم حرص شديد على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو أي انتهاكات في الماراثون الانتخابي، من قبل أعضاء البعثات الدولية.

وأردفت: "قابلنا بعض أفراد البعثات الدولية، الذين رصدوا مشاهد إيجابية، منها مشاركة الشباب والنساء من جميع الأعمار، كل الفئات ممثلة على مدار 3 أيام، فئات اجتماعية وأعمار مختلفة".

ولفتت إلى أنه في بعض الأوقات كانت هناك زيادة في عدد الناخبين، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات تدعم اللجان بعدد من أعضاء الهيئة القضائية الاحتياطيين لتخفيف الازدحام.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.