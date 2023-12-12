نواب التنسيقية يواصلون التصويت فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وأدلى النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بصوته في مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالقاهرة الجديدة، كما أدلى النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بأصواتهم في لجنة الوافدين بمدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور بمدينة نصر.

فيما أدلت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بصوتها في مدرسة البطل الشهيد عميد أحمد عبدالمحسن الإبتدائية بالأميرية في القاهرة، وأدلت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة، في مصر الجديدة.

كما أدلى النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في مدرسة العروبة بمصر الجديدة، وأدلى النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بصوته في لجنة المغتربين بمدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور بالقاهرة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاثة أيام من الأحد إلى الثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، حتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام؛ بدءًا من الأحد الماضي حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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