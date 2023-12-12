ممدوح الشناوى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى الفنان والإعلامي ممدوح الشناوي، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي انطلقت يوم الأحد الماضي وتنتهي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال ممدوح الشناوي إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وحق قانوني لكل مواطن مصري، مشيرًا إلى أهمية المشاركة من أجل تحقيق مستقبل أفضل والاستمرار في التقدم وتحقيق إنجازات أكبر لبلدنا الحبيبة مصر.

وحث ممدوح الشناوي جمهوره على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الساعات القليلة المقبلة قبل انتهاء موعد التصويت القانوني، قائلًا: “تحيا مصر بشعبها القوي والواعي”.

يذكر أن ممدوح الشناوي يقدم في الوقت الحالي موسمًا جديدًا من برنامج “البيه والهانم” والمذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية وتشاركه في تقديم البرنامج الإعلامية نورين شحاتة، ويذاع من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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