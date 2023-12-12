الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ممدوح الشناوى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الفنان والإعلامي
الفنان والإعلامي ممدوح الشناوي

أدلى الفنان والإعلامي  ممدوح الشناوي، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي انطلقت يوم الأحد الماضي وتنتهي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال ممدوح الشناوي إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وحق قانوني لكل مواطن مصري، مشيرًا إلى أهمية المشاركة من أجل تحقيق مستقبل أفضل والاستمرار في التقدم وتحقيق إنجازات أكبر لبلدنا الحبيبة مصر.

وحث ممدوح الشناوي جمهوره على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الساعات القليلة المقبلة قبل انتهاء موعد التصويت القانوني، قائلًا: “تحيا مصر بشعبها القوي والواعي”.

يذكر أن ممدوح الشناوي يقدم في الوقت الحالي موسمًا جديدًا من برنامج “البيه والهانم” والمذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية وتشاركه في تقديم البرنامج الإعلامية نورين شحاتة، ويذاع من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.

 

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

385534637_6709533872448525_5875511836123277716_n
385534637_6709533872448525_5875511836123277716_n
406989097_876021407547879_5708280128388427961_n
406989097_876021407547879_5708280128388427961_n
363524469_262833056802524_8148427602163780160_n
363524469_262833056802524_8148427602163780160_n
Capture
Capture
ممدوح الشناوي الإعلامي ممدوح الشناوي الفنان والإعلامي ممدوح الشناوي الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الشناوي

مواد متعلقة

إسعاد يونس تروج لفيلمها السينمائي الجديد "عصابة عظيمة"

تفاصيل تحقيق نقابة الموسيقيين مع رضا البحراوى ومحمود الليثى (صور)

عمرو يوسف يتابع اللحظات النهائية لمونتاج فيلمه الجديد "شقو"

أحمد عبدالله محمود يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية: "لازم نحب بلدنا"

شريف مدكور عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: "تحيا مصر"

غدًا.. حفل الموسيقار عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا بدار الأوبرا المصرية

عاصي الحلاني يحيي حفل رأس السنة 2024 بأبو ظبي.. 31 ديسمبر

مسلسلات رمضان 2024.. كارولين عزمي تنضم لأبطال "حق عرب" مع أحمد العوضي

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

في حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟